Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Deutlich über den Durst getrunken

Kaiserslautern (ots)

Deutlich einen "über den Durst getrunken" hatte ein Autofahrer, den Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag in der Bremerstraße stoppten. Der Streife war der Honda Accord kurz vor 1 Uhr in der Barbarossastraße aufgefallen. Sie folgte dem Pkw in Richtung Elf-Freunde-Kreisel und hielt ihn wenige Meter weiter an.

Als die Beamten den Fahrer ansprachen, schlug ihnen die Alkoholfahne des Mannes entgegen. Ein erster Atemtest bescheinigte dem 27-Jährigen einen Pegel von 1,28 Promille.

Der Mann musste sein Auto stehen lassen und für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Anschließend wurde er mitsamt sichergestellter Fahrerlaubnis und den Fahrzeugschlüsseln der US-Militärpolizei übergeben. Auf den 27-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

