POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Frau von unbekannten Personen mit Steinen in Großenkneten beworfen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am 27.04.2025 gegen 15:39 Uhr gehen mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bezüglich eines brennenden Wohnmobils in Elsfleth ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte kann festgestellt werden, dass auf dem Wohnmobilstellplatz an der Kaje in Elsfleth ein Wohnmobil in Vollbrand steht. Das Fahrzeug brennt in der Folge vollständig aus. Das Übergreifen auf diverse ...

mehr