Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Elsfleth - Brand eines Wohnmobils

Delmenhorst (ots)

Am 27.04.2025 gegen 15:39 Uhr gehen mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bezüglich eines brennenden Wohnmobils in Elsfleth ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte kann festgestellt werden, dass auf dem Wohnmobilstellplatz an der Kaje in Elsfleth ein Wohnmobil in Vollbrand steht. Das Fahrzeug brennt in der Folge vollständig aus. Das Übergreifen auf diverse weitere, benachbarte Campingfahrzeuge kann durch reaktionsschnelle Eigentümer durch Wegfahren der Fahrzeuge verhindert werden. Am Einsatzort entstehen, auch durch zahlreiche Schaulustige, Verkehrsbehinderungen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro. Als Brandursache ist ein technischer Defekt anzunehmen.

