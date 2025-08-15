Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schloss geknackt, Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben am Donnerstagnachmittag in der Trippstadter Straße zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang ist nur bekannt, dass unbekannte Täter zwischen 15 und 15.30 Uhr das Schloss knackten, mit dem das Fahrrad an einem Haltestellenschild gesichert war. Gegen 15.30 Uhr stellte der Nutzer des Zweirads fest, dass sowohl das Bike als auch das Schloss verschwunden sind. Von den Dieben fehlt jede Spur.

Bei dem gestohlenen Drahtesel handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Centurion mit rot-schwarzem Gestell und silberner Aufschrift. Es hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die in der Trippstadter Straße verdächtige Personen beobachtet haben oder wissen, wer das Fahrrad inzwischen benutzt, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

