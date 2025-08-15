Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Muskelkraft Problem gelöst

Kaiserslautern (ots)

Mit Muskelkraft haben Polizeibeamte am Donnerstagmorgen in der Lauterstraße ein "Problem" aus dem Weg geräumt. Nachdem eine Frau aus dem Landkreis gegen 7.40 Uhr meldete, dass sie in Höhe der Kreisverwaltung mit ihrem Auto liegen geblieben sei und der Wagen nicht mehr anspringe, rückte eine Streife der Polizeiinspektion 2 aus, um der Dame zu helfen. Um größere Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr zu verhindern, schoben die Polizisten das Pannenfahrzeug von der Straße und verständigten einen Abschleppdienst. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell