POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Alf (ots) - Am Morgen des 21.06.2025 gegen ca. 04:00 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Zell mehrere Notrufe über einen Brand oberhalb der Ortslage Alf ein. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften an und konnte den Brand schnell kontrollieren. Durch den Brand zog sich eine Person welche nach derzeitigen Erkenntnissen in dem Unterstand nächtigte Brandverletzungen ...

