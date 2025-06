Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Orlenbach OT Schloßheck (ots)

Am Mittwoch, den 18.06.2025 kam es in Orlenbach, im Ortsteil Schlossheck zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem der Wohnhäuser in der Prümer Straße und entwendeten mehrere hochwertige Gegenstände. Die Tat ereignete sich zwischen 15:15 Uhr und 18:20 Uhr. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Hat jemand verdächtige Personen wahrgenommen?

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.

