Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Winterspelt (ots)

Am 19.06.2025 fuhr ein grauer VW T-Roc mit niederländischen Kennzeichen aus Richtung Belgien kommend über die Autobahn 60 in Richtung der dortigen Kontrollstelle der Bundespolizei. Noch vor Einfahrt in die Kontrollstelle wurde das Fahrzeug auf der Autobahn gewendet und mit hoher Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung wieder zurück über die Landesgrenze nach Belgien geführt. Bei diesem Wendemanöver wurde ein anderer PKW beschädigt. Der Verursacher stand somit für eine Schadensregulierung nicht mehr zur Verfügung. Der geflüchtete PKW konnte nicht mehr festgestellt werden. Zeugen des Sachverhaltes oder weitere Geschädigte von weiteren Gefährdungen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm über die Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

