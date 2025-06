Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Bronzefigur auf Friedhof Prüm

Prüm (ots)

In der Zeit vom 10.06.2025 bis 19.06.2025 wurde auf der Friedhofsanlage in der Prümer Bahnhofstraße eine handgefertigte Bronzefigur in Form eines Spatzen von einem Grab entwendet. Die Figur war auf einem Stein befestigt. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch über die Rufnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

