HZA-UL: Mann schmuggelt Whirlpools aus der Schweiz und legt falsche Rechnungen vor

Mann schmuggelt Whirlpools aus der Schweiz und legt falsche Rechnungen vor

Lindau

Einen 33-jährigen Mann aus Polen haben Zollbeamte am 15. August 2024 bei Kontrollen auf der Autobahn 96 bei Lindau erwischt, als er versuchte drei Whirlpools aus der Schweiz zu schmuggeln.

Nach dem Preis der Pools befragt, gab der Mann an, er hätte diese für 300 Schweizer Franken von einem Freund gekauft und zeigte Belege vor. Weil die Zöllner Zweifel an dieser Geschichte hatten, durchsuchten sie das Fahrzeug und fanden eine Quittung über 5160 Euro und Kontaktdaten von drei Verkäufern. Weil der Pole auf seiner Ge-schichte beharrte, riefen die Beamten kurzerhand die Verkäufer an, die letztendlich zugaben dem 33-jährigen auf Nachfrage zusätzlich falsche Rechnungen ausgestellt zu haben um den Zoll zu täuschen.

Die Beamten leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den 33-Jährigen ein und erhoben 1380 Euro Einfuhrabgaben nach. Außerdem zahlte er 1600 Euro Sicherheit für die zu erwartende Strafe. Der Fall wurde für weitere Ermittlungen an das Hauptzollamt Ulm abgegeben.

Bereits im April schnappten Zollbeamte an gleicher Stelle zwei Männer aus Ungarn, die vier Badepools aus der Schweiz schmuggelten.

