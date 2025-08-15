Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall an Ampel

Kaiserslautern (ots)

Offenbar zu voreilig hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag an einer Ampel Gas gegeben und dadurch einen Auffahrunfall verursacht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 20-Jährige mit seinem BMW auf der L502 in Richtung Hohenecker Straße unterwegs und näherte sich kurz nach 17 Uhr einer Rotlicht zeigenden Ampel, vor der schon mehrere Fahrzeuge angehalten hatten. Dabei schätzte er die Situation wohl falsch ein und krachte einem stehenden VW Golf aufs Heck.

Eigenen Angaben zufolge hatte der BMW-Fahrer eine Bewegung in der Fahrzeugschlange ausgemacht und deshalb gedacht, die Kolonne würde wieder Fahrt aufnehmen.

Die VW-Fahrerin klagte nach der Kollision über Schmerzen an der Wirbelsäule. An ihrem Pkw sowie am BMW entstanden Blechschäden - insgesamt rund 1100 Euro. |cri

