Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrolle in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). In der Nacht vom 24. auf den 25.05.2025 stellte die Polizei einen alkoholisierten Mann am Steuer eines Pkw in 31167 Bockenem fest.

Der Autofahrer geriet gegen 23:00 Uhr in der Güntherstraße in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Bei der Verkehrskontrolle räumte der Mann ein, vor Fahrtantritt zwei Dosen Bier getrunken zu haben. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der geführte Pkw der Marke Audi im Inland über keine straßenverkehrsrechtliche Zulassung verfügte und keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet worden ist.

Die Weiterfahrt endete daher für den 35-jährigen Bockenemer an Ort und Stelle. Ein Arzt nahm ihm in einem Seesener Krankenhaus Blut ab. Gegen den Mann laufen nun verkehrsordnungswidrigkeitenrechtliche Ermittlungen, zudem erhält das zuständige Hauptzollamt Kenntnis, um ein Besteuerungsverfahren einzuleiten.

