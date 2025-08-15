PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In Gegenverkehr geraten - zwei Verletzte

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der L367 hat es am Donnerstagnachmittag im Bereich Weilerbach gekracht. Kurz vor 16 Uhr kollidierten ein VW Golf und ein Audi Q2, wobei an beiden Fahrzeugen vermutlich Totalschaden entstand. Zwei Menschen wurden verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge geriet ein 59-jähriger Mann mit seinem VW Golf aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort auf einen entgegenkommenden Audi Q2. Dessen Fahrerin erlitt mehrere Knochenbrüche und musste operiert werden. Der Unfallverursacher wurde mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

