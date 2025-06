Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:15 Uhr in der Schüttorfer Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 87-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Mercedes-Benz die Schüttorfer Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 403. Nach eigenen Angaben musste er einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und geriet dabei nach rechts. In der Folge streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi Colt. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle, ohne anzuhalten oder Angaben zur Person zu machen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

