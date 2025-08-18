Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verantwortliche von Beschädigungen gesucht!

Kaiserslautern/Mehlingen (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in der Wormser Straße. Hier wurde in der Zeit zwischen Donnerstagabend (14. August), 21 Uhr, und Freitagmorgen (15. August), 7 Uhr, ein Hyundai i30 von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden.

Der Hyundai stand im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 39 am Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung. Am Freitagmorgen stellte der Halter einen frischen Schaden auf der Beifahrerseite fest: Sowohl am Außenspiegel als auch am Kotflügel (Radlauf) sowie im seitlichen Bereich der Rückleuchte waren Kratzer erkennbar. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder denen ein Fahrzeug beim Rangieren aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

Möglicherweise mutwillig beschädigt wurde unterdessen am Freitag ein Opel Corsa in der Basteigasse. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, entdeckte sie eine Beschädigung am Heck. Diese dürfte vermutlich durch einen Gegenstand und nicht durch ein anderes Fahrzeug entstanden sein. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der Opel Corsa stand von 10 bis 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 2. Auch hier nimmt die Polizeiinspektion 1 Hinweise auf mögliche Verursacher entgegen.

Gesucht wird außerdem nach dem Verantwortlichen, der in Mehlingen im Bereich eines Waldweges nahe der K42 in Richtung Niedermehlingerhof einen BMW X1 gestreift hat. Nach Angaben der Halterin hatte sie den Pkw gegen 12 Uhr auf einer Wiese neben zwei anderen Fahrzeugen abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Wagen gegen 12.35 Uhr, bemerkte die Frau einen Streifschaden am hinteren Kotflügel sowie der Stoßstange. Der Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro. |cri

