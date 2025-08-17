PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei Kaiserslautern hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkoholeinfluss ihr Kfz führten.

Eine 39-jährige Frau wurde am Samstagabend gegen 23:55 Uhr in der Insigny-Allee in Weilerbach angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die Frau alkoholisiert war - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Am Sonntagmorgen wurde gegen 00:26 Uhr ein Verkehrsteilnehmer in der Merkurstraße in Kaiserslautern angehalten und kontrolliert. Bei dem 51-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Kaiserslautern weist wiederholt darauf hin:
Wer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug führt, riskiert den Führerschein und gefährdet das Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Kaiserslautern wird weiterhin, konsequent Drogen- und Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchführen, um für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen.
|PvD

