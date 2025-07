Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jähriger ohne Ticket, beleidigt und bedroht Zugbegleiter, führt entwendeten Nothammer mit sich und beschädigt S-Bahn

Schönebeck (Elbe) (ots)

Am Donnerstag, den 3. Juli 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 12:10 Uhr über eine männliche Person in einer S-Bahn auf der Strecke von Magdeburg in Richtung Schönebeck-Frohse informiert, welche kein für die Fahrt erforderliches Zugticket vorweisen konnte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegenüber dem Zugbegleiter aggressiv. Er beleidigte und drohte dem 38-jährigen Kontrolleur. Eine verständigte Streife der Bundespolizei fuhr umgehend in Richtung Schönebeck-Frohse. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen durchsuchten die Einsatzkräfte die mitgeführte Sachen des 33-jährigen Verdächtigen. Hierbei stellten sie einen Nothammer fest und im Weiteren sicher. Der Deutsche erhielt Strafanzeigen unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung, Diebstahls und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln. Eine Stunde später schmiss er in Schönebeck - Bad Salzelmen eine Glasflasche gegen eine Fensterscheibe der S1, trat anschließend gegen eine Glastür des Zuges und beschädigte diese. Dafür erhielt er eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

