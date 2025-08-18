PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkohol und Drogen auf zwei Rädern...

Kaiserslautern (ots)

Angeblich lediglich "zwei bis drei Bier" hatte ein Fahrradfahrer getrunken, den die Polizei in der Nacht zu Sonntag in der Mainzer Straße stoppte. Der Mann war den Beamten gegen 3.45 Uhr aufgefallen, weil er auf seinem Weg stadtauswärts starke Schlangenlinien fuhr und mehrmals die Füße auf den Boden stellen musste, um nicht umzufallen. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen sprach dessen Alkoholfahne Bände. Das Atemtestgerät zeigte einen Wert von 1,72 Promille an. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Fahrrad blieb über Nacht bei der Polizei - er holte es sich am Sonntagnachmittag wieder ab.

Zu Ende war die Fahrt am frühen Sonntagmorgen auch für einen E-Scooter-Fahrer in der Malzstraße. Als eine Streife den jungen Mann kurz vor 7 Uhr einer Kontrolle unterzog, gab der 22-Jährige selbst zu, dass er aus der Stadt komme und Alkohol getrunken habe. Laut Atemschnelltest lag sein Pegel bei 0,48 Promille. Ein weiterer Test eine halbe Stunde später zeigte 0,86 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Auf den Konsum berauschender Mittel dürfte auch der Unfall eines Fahrradfahrers am Sonntagnachmittag in der Klosterstraße zurückzuführen sein. Zeugen meldeten kurz vor 17 Uhr, dass ein Radler gestürzt und benommen liegen geblieben sei. Der alarmierte Rettungsdienst konnte keine äußerlichen Verletzungen feststellen, wohl aber das "drogentypische" Verhalten des 26-Jährigen. Er machte widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang und war sehr sprunghaft in seinen Stimmungen. Zunächst willigte der Mann ein, einen Urintest durchzuführen - dann versuchte er jedoch zu flüchten. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung am Synagogenplatz gestellt und festgenommen werden. Anschließend wurde der 26-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weil er zur Herkunft des Fahrrads ebenfalls widersprüchliche Angaben machte, wurde das Zweirad vorläufig sichergestellt, bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind.

Einen betrunkenen Autofahrer zog eine Streife schließlich am späten Sonntagabend in der Mainzer Straße aus dem Verkehr. Der Pkw war den Beamten gegen 22.30 Uhr aus Fahrtrichtung Mehlingerhof entgegengekommen und zog vor allem deshalb die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, weil er deutlich zu schnell unterwegs war und trotz durchgezogener Mittellinie zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholte. Der Streifenwagen wendete deshalb und fuhr dem Toyota RAV 4 hinterher. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Fahrers schlug den Polizisten unverkennbar Alkoholgeruch entgegen. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und fiel mit 1,77 Promille deutlich aus. Der junge Mann musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Außerdem wird die Führerscheinstelle über das Kontrollergebnis informiert. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 16:12

    POL-PDKL: Gegen parkende Fahrzeuge gekracht

    Kaiserslautern (ots) - Alkohol war bei einem Unfall am Samstagvormittag in der Friedenstraße im Spiel. Gegen 11.40 Uhr kam eine Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Mennonitenstraße mit ihrem Toyota Avensis von der Fahrbahn ab und krachte seitlich gegen drei hintereinander am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge. Zwei der betroffenen Pkw wurden durch die Kollision außerdem aufeinander geschoben. Am Toyota brach bei dem ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 16:11

    POL-PDKL: Motorrad die Vorfahrt genommen

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Pkw und ein Motorrad sind am Freitag in der Hauptstraße zusammengestoßen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 72-jährige Fahrer des Skoda Oktavia aus Richtung Tankstelle gekommen und wollte gegen 12.35 Uhr nach links in die Alleestraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der 30-jährige Biker konnte die ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 16:09

    POL-PDKL: Verantwortliche von Beschädigungen gesucht!

    Kaiserslautern/Mehlingen (ots) - Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in der Wormser Straße. Hier wurde in der Zeit zwischen Donnerstagabend (14. August), 21 Uhr, und Freitagmorgen (15. August), 7 Uhr, ein Hyundai i30 von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden. Der Hyundai stand im fraglichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren