Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkohol und Drogen auf zwei Rädern...

Kaiserslautern (ots)

Angeblich lediglich "zwei bis drei Bier" hatte ein Fahrradfahrer getrunken, den die Polizei in der Nacht zu Sonntag in der Mainzer Straße stoppte. Der Mann war den Beamten gegen 3.45 Uhr aufgefallen, weil er auf seinem Weg stadtauswärts starke Schlangenlinien fuhr und mehrmals die Füße auf den Boden stellen musste, um nicht umzufallen. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen sprach dessen Alkoholfahne Bände. Das Atemtestgerät zeigte einen Wert von 1,72 Promille an. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Fahrrad blieb über Nacht bei der Polizei - er holte es sich am Sonntagnachmittag wieder ab.

Zu Ende war die Fahrt am frühen Sonntagmorgen auch für einen E-Scooter-Fahrer in der Malzstraße. Als eine Streife den jungen Mann kurz vor 7 Uhr einer Kontrolle unterzog, gab der 22-Jährige selbst zu, dass er aus der Stadt komme und Alkohol getrunken habe. Laut Atemschnelltest lag sein Pegel bei 0,48 Promille. Ein weiterer Test eine halbe Stunde später zeigte 0,86 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Auf den Konsum berauschender Mittel dürfte auch der Unfall eines Fahrradfahrers am Sonntagnachmittag in der Klosterstraße zurückzuführen sein. Zeugen meldeten kurz vor 17 Uhr, dass ein Radler gestürzt und benommen liegen geblieben sei. Der alarmierte Rettungsdienst konnte keine äußerlichen Verletzungen feststellen, wohl aber das "drogentypische" Verhalten des 26-Jährigen. Er machte widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang und war sehr sprunghaft in seinen Stimmungen. Zunächst willigte der Mann ein, einen Urintest durchzuführen - dann versuchte er jedoch zu flüchten. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung am Synagogenplatz gestellt und festgenommen werden. Anschließend wurde der 26-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weil er zur Herkunft des Fahrrads ebenfalls widersprüchliche Angaben machte, wurde das Zweirad vorläufig sichergestellt, bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind.

Einen betrunkenen Autofahrer zog eine Streife schließlich am späten Sonntagabend in der Mainzer Straße aus dem Verkehr. Der Pkw war den Beamten gegen 22.30 Uhr aus Fahrtrichtung Mehlingerhof entgegengekommen und zog vor allem deshalb die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, weil er deutlich zu schnell unterwegs war und trotz durchgezogener Mittellinie zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholte. Der Streifenwagen wendete deshalb und fuhr dem Toyota RAV 4 hinterher. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Fahrers schlug den Polizisten unverkennbar Alkoholgeruch entgegen. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und fiel mit 1,77 Promille deutlich aus. Der junge Mann musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Außerdem wird die Führerscheinstelle über das Kontrollergebnis informiert. |cri

