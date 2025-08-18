Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aggressives Verhalten führt zu Anzeige

Kaiserslautern (ots)

Sein aggressives Verhalten hat einem Mann aus dem Landkreis Birkenfeld am Wochenende eine Strafanzeige eingebracht. Mitarbeiter eines Lokals in der Zollamtstraße verständigten in der Nacht zu Sonntag die Polizei, weil der betrunkene Gast andere Besucher belästigt hatte und seine Rechnung nicht bezahlen wollte.

Gegenüber den Beamten zeigte sich der 41-Jährige zunächst kooperativ und gab vor, seinen Geldbeutel aus dem Auto holen zu wollen, dann versuchte er aber zu flüchten. Er konnte allerdings von den Einsatzkräften gepackt und an der Flucht gehindert werden. Als die Beamten den Mann anschließend fesseln wollten, leistete er starken Widerstand, wobei sowohl er selbst als auch eine Polizistin verletzt wurden. Nach Rücksprache mit der Justiz wurde dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell