PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer bei Sturz schwer verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Ein Pedelecfahrer, der gestern Abend an der Erwin-Rommel-Straße einem Zusammenstoß mit einer anderen Radfahrerin ausweichen wollte, verletzte sich bei dem Sturz schwer.

Eine 68-jährige fuhr gestern Abend mit ihrem Rad gegen 18.10 Uhr von der Ewin-Rommel-Straße nach links auf den Radweg. Zeitgleich kam von links ein 45 Jahre alter Pedelfahrer, der eine Vollbremsung machte, offenbar, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer, die Frau blieb unverletzt.

Der Mann, der alkoholisiert war, kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand außerdem Sachschaden.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 08:27

    POL-PB: Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

    Paderborn-Sennelager (ots) - (md) Bei einem Unfall am Mittwochabend, 13. August an der Kreuzung Bielefelder- und Südstraße in Paderborn-Sennelager trug eine Frau schwere Verletzungen davon. Ein Mann wurde leichtverletzt. Eine 23 Jahre alte Frau aus dem Hochsauerlandkreis war mit ihrem Citroen gegen 19.10 Uhr auf der Südstraße in Richtung Bielefelder Straße ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:58

    POL-PB: Zeugen zu Pkw-Brandstiftung gesucht

    Delbrück-Westenholz (ots) - 8md) In der Suternstraße in Delbrück geriet am Mittwoch, 13. August gegen 02.56 Uhr ein Pkw in Brand. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Zeugen meldeten in der Nacht einen brennenden Ford, der im Hof eines Mehrfamilienhauses an der Suternstraße geparkt war. Die 19-jährige Besitzerin war ebenfalls durch Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht worden. ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:22

    POL-PB: Leichtverletzte bei Alleinunfall

    Büren (ots) - (md) Am Dienstagabend verletzten sich zwei Pkw-Insassen bei einem Alleinunfall leicht. Der 27 Jahre alter Fahrer eines Honda Jazz und sein 19-jähriger Beifahrer waren gegen 18.50 Uhr auf der L549 aus Bad Wünnenberg in Richtung Büren unterwegs. In Höhe der Einmündung Keddinghausen kam der Wagen in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren