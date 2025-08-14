Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer bei Sturz schwer verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Ein Pedelecfahrer, der gestern Abend an der Erwin-Rommel-Straße einem Zusammenstoß mit einer anderen Radfahrerin ausweichen wollte, verletzte sich bei dem Sturz schwer.

Eine 68-jährige fuhr gestern Abend mit ihrem Rad gegen 18.10 Uhr von der Ewin-Rommel-Straße nach links auf den Radweg. Zeitgleich kam von links ein 45 Jahre alter Pedelfahrer, der eine Vollbremsung machte, offenbar, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer, die Frau blieb unverletzt.

Der Mann, der alkoholisiert war, kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand außerdem Sachschaden.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

