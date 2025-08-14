Polizei Paderborn

POL-PB: Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Bei einem Unfall am Mittwochabend, 13. August an der Kreuzung Bielefelder- und Südstraße in Paderborn-Sennelager trug eine Frau schwere Verletzungen davon. Ein Mann wurde leichtverletzt.

Eine 23 Jahre alte Frau aus dem Hochsauerlandkreis war mit ihrem Citroen gegen 19.10 Uhr auf der Südstraße in Richtung Bielefelder Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in Richtung Sennelager ab. Zeitgleich kam von links ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Hövelhof fuhr.

Beide Autos stießen zusammen, so dass der Citroen auf die Straße Richtung Sennelager geschleudert wurde, der Mercedes kam quer zur Bielefelder Straße im Einmündungsbereich zum Stehen.

Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer, der Mann wurde leichtverletzt. Eine 45 Jahre alte Unfallzeugin leistetet Erste Hilfe, bis beide Personen mit dem Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser kamen. Das Auto der 23-Jährigen stellte die Polizei sicher, der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Bielefelderstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell