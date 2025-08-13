PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzte bei Alleinunfall

Büren (ots)

(md) Am Dienstagabend verletzten sich zwei Pkw-Insassen bei einem Alleinunfall leicht.

Der 27 Jahre alter Fahrer eines Honda Jazz und sein 19-jähriger Beifahrer waren gegen 18.50 Uhr auf der L549 aus Bad Wünnenberg in Richtung Büren unterwegs. In Höhe der Einmündung Keddinghausen kam der Wagen in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke.

Zeugen alarmierten die Polizei. Beide Insassen verletzten sich bei dem Unfall leicht, mussten vor Ort aber nicht ärztlich versorgt werden. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe ab, für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke teilweise gesperrt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

