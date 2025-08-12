Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung Ursache für Feuer auf Balkon

Paderborn (ots)

(md) Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße am Sonntag, 10. August entwickelte sich durch fahrlässige Brandstiftung. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Nachbarn meldeten Sonntag gegen 22.50 Uhr ein Feuer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, so dass die Feuerwehr die Tür aufbrach und den Brandherd löschte. Auf dem Balkon hatte noch glühende Holzkohle Feuer gefangen und die Wohnung nebst Fassade beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden, die Polizei versiegelte die Wohnung und nahm danach die Ermittlungen auf. Die Wohnung ist weiter bewohnbar.

