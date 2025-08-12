PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung Ursache für Feuer auf Balkon

Paderborn (ots)

(md) Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße am Sonntag, 10. August entwickelte sich durch fahrlässige Brandstiftung. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Nachbarn meldeten Sonntag gegen 22.50 Uhr ein Feuer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, so dass die Feuerwehr die Tür aufbrach und den Brandherd löschte. Auf dem Balkon hatte noch glühende Holzkohle Feuer gefangen und die Wohnung nebst Fassade beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden, die Polizei versiegelte die Wohnung und nahm danach die Ermittlungen auf. Die Wohnung ist weiter bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 09:08

    POL-PB: Radlerin bei Unfall schwer verletzt

    Paderborn-Marienloh (ots) - (md) Am Montagmittag, 11. August stießen gegen 13.05 Uhr an der Kreuzung Diebes- und Talleweg in Paderborn-Marienloh ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau schwer. Ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf dem Talleweg am Mittag in Richtung Diebesweg unterwegs, als er aus ungeklärter mit einer 40-jähriger Radlerin zusammenstieß, die zeitgleich ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:19

    POL-PB: Vier Schwerverletzte nach Unfällen

    Paderborn (ots) - (CK) - Bei Verkehrsunfällen in Paderborn wurden am Wochenende vier Menschen schwer verletzt. Am Sonntagvormittag (10.08., 11.05 Uhr) war eine 71-jährige Paderbornerin mit ihrem Pedelec auf der Straße Im Lichtenfelde aus Richtung Waldeyer Weg kommend in Fahrtrichtung Hochstiftstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit dem Dahler Weg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Rennradfahrer aus ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:15

    POL-PB: Unbekannte schlagen Scheiben an Autos ein

    Kreis PAderborn (ots) - (md) Am Wochenende schlugen Unbekannte an zwei Autos an der Padulus- und Getrud-Gröninger-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus und in Paderborn die Scheiben ein und flohen in unbekannte Richtung. Unbekannte hatten an einem Nissan, der an der Padulusstraße stand, zwischen Samstag, 09. August und Sonntagmorgen, 10. August, 06.30 Uhr, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und Papiere und Bargeld ...

    mehr
