Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte schlagen Scheiben an Autos ein

Kreis PAderborn (ots)

(md) Am Wochenende schlugen Unbekannte an zwei Autos an der Padulus- und Getrud-Gröninger-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus und in Paderborn die Scheiben ein und flohen in unbekannte Richtung.

Unbekannte hatten an einem Nissan, der an der Padulusstraße stand, zwischen Samstag, 09. August und Sonntagmorgen, 10. August, 06.30 Uhr, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und Papiere und Bargeld gestohlen.

Bankkarten dieses Autobesitzers fanden Polizisten dann am Sonntagmorgen gegen 04.40 Uhr auf, als eine weiterer Pkw-Besitzerin in Paderborn an der Getrud-Gröninger-Straße einen Diebstahl aus ihrem Nissan meldete. Auch hier hatten Unbekannte die Scheibe der Fahrerseite vollständig herausgeschlagen und Geld und Papiere gestohlen.

Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Die Polizei rät Wertsachen und Bargeld immer aus dem Auto zu nehmen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Dazu sollten Fenster und Türen, der Kofferraum und das Schiebedach sowie der Tankdeckel stets verschlossen, das Handschuhfach aber geöffnet sein, um zu zeigen, dass auch dort keine Wertsachen verstaut sind. Gestaltet ist der blaue Flyer so, dass er durch die Autofahrenden nach dem Parken des Autos an den Innenspiegel des Fahrzeugs gehängt oder auf dem Armaturenbrett ausgelegt werden kann.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

