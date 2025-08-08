Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Raub gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Freitag, 08. August zwischen 0.25 Uhr und 0.55 Uhr gingen Unbekannte einen 26 Jahre alten Mann im Bereich des Ringgrabens in Paderborn-Schloß Neuhaus körperlich an und raubten ihm das Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Bekannte setzten den jungen Mann gegen 0.25 Uhr mit dem Auto am Kreisverkehr Schloßstraße/Marienloher Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus ab. Er beabsichtige, von dort zu Fuß weiter zu laufen, als er einen Stoß von rechts wahrnahm. Der Mann wurde ohnmächtig, als er zu sich kam, stellte er fest, dass ein Handy weg war.

Schwerverletzt kam er, nachdem Zeugen den Rettungsdienst alarmiert hatten, in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, Wer hat zur fraglichen Zeit an der Örtlichkeit Am Ringgraben oder auch im Bereich der Schloß- und Marienloher Straße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte über die Rufnummer 05251 306-1 an die Paderborner Polizei.

