PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Raub gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Freitag, 08. August zwischen 0.25 Uhr und 0.55 Uhr gingen Unbekannte einen 26 Jahre alten Mann im Bereich des Ringgrabens in Paderborn-Schloß Neuhaus körperlich an und raubten ihm das Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Bekannte setzten den jungen Mann gegen 0.25 Uhr mit dem Auto am Kreisverkehr Schloßstraße/Marienloher Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus ab. Er beabsichtige, von dort zu Fuß weiter zu laufen, als er einen Stoß von rechts wahrnahm. Der Mann wurde ohnmächtig, als er zu sich kam, stellte er fest, dass ein Handy weg war.

Schwerverletzt kam er, nachdem Zeugen den Rettungsdienst alarmiert hatten, in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, Wer hat zur fraglichen Zeit an der Örtlichkeit Am Ringgraben oder auch im Bereich der Schloß- und Marienloher Straße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte über die Rufnummer 05251 306-1 an die Paderborner Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:14

    POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Geschwindigkeitskontrollen durch

    Kreis Paderborn (ots) - (CK) - Im Tagesverlauf des Donnerstags (07.08.) führte die Polizei einen Schwerpunkteinsatz hinsichtlich Geschwindigkeitskontrollen durch. An der L776 in Büren-Wewelsburg und an der Münsterstraße/B64 in Höhe Paderborn-Sande wurden offensiv und öffentlichkeitswirksam Anhaltekontrollen durchgeführt. Aufgrund der Ferienzeit war das Verkehrsaufkommen an beiden Örtlichkeiten merklich schwach ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:09

    POL-PB: Achtung: Telefon- und Messanger-Betrüger weiter aktiv

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Erneut ist im Kreis Paderborn ein älterer Herr Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Unbekannte hatten bereits am Mittwoch Beute über den so genannten Messenger-Betrug gemacht (vgl. Pressebericht vom 07.08.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6091940) Gegen 13.15 Uhr am Dienstag, 05. August, teilte ein angeblicher Staatsanwalt dem 85 Jahre alten Mann per Festnetzanruf mit, dass ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:08

    POL-PB: Zeugen zu versuchtem Supermarkteinbruch gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, 06. August,21.30 Uhr und Donnerstag, 07. August, 05.45 Uhr offenbar mit einem Stein die Eingangstür eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Paderborn einzuschlagen. Der oder die Tatverdächtigen flohen in unbekannte Richtung. Ein 41 Jahre alter Mitarbeiter entdeckte die Beschädigungen und den Stein am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren