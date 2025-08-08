PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu versuchtem Supermarkteinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, 06. August,21.30 Uhr und Donnerstag, 07. August, 05.45 Uhr offenbar mit einem Stein die Eingangstür eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Paderborn einzuschlagen. Der oder die Tatverdächtigen flohen in unbekannte Richtung.

Ein 41 Jahre alter Mitarbeiter entdeckte die Beschädigungen und den Stein am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

