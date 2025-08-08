PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung: Telefon- und Messanger-Betrüger weiter aktiv

Kreis Paderborn (ots)

(md) Erneut ist im Kreis Paderborn ein älterer Herr Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Unbekannte hatten bereits am Mittwoch Beute über den so genannten Messenger-Betrug gemacht (vgl. Pressebericht vom 07.08.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6091940)

Gegen 13.15 Uhr am Dienstag, 05. August, teilte ein angeblicher Staatsanwalt dem 85 Jahre alten Mann per Festnetzanruf mit, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und er eine Kaution hinterlegen müsse. Das Geld werde von einem Mitarbeiter bei ihm zu Hause abgeholt. Während der Senior am Telefon gehalten wurde, kam er der Aufforderung des Anrufers nach und übergab den geforderten Betrag an eine Person vor dem Haus.

Erst nach Rücksprache mit seinem Enkel stellte sich heraus, dass der Mann betrogen worden war und alarmierte die Polizei.

Der unbekannte Mann, der das Geld abholte, sei 180 Zentimeter groß gewesen, ungefähr 28 Jahre alt, vermutlich Osteuropäer mit kurzen dunklen Haaren, Schnurbart und von normaler Statur.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs, bei denen von angeblichen Amtsträgern "Legenden" um Unfälle, Kautionen oder ähnliches erzählt werden. Oft wird auch künstliche Intelligenz genutzt, und im Es handelt sich ausnahmslos um Betrug. Angerufene sollten sofort auflegen, haben die Täter ihr Opfer erst einmal "an der Angel", bauen sie massiven emotionalen Druck auf. Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug gibt es auf der Website der Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 09:08

    POL-PB: Zeugen zu versuchtem Supermarkteinbruch gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, 06. August,21.30 Uhr und Donnerstag, 07. August, 05.45 Uhr offenbar mit einem Stein die Eingangstür eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Paderborn einzuschlagen. Der oder die Tatverdächtigen flohen in unbekannte Richtung. Ein 41 Jahre alter Mitarbeiter entdeckte die Beschädigungen und den Stein am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Es ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:07

    POL-PB: Radfahrende bei Unfällen im Kreis Paderborn verletzt

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Mehrere Radfahrende verletzten sich am Donnerstagnachmittag bei Unfällen im Kreisgebiet, zwei davon schwer. Die 72 Jahre alte Frau war mit ihrem Pedelec gegen 16.50 Uhr auf dem Radweg des Kapellenbergs in Richtung Büren unterwegs, als sie in einer Rechtskurve auf dem Schotterweg die Kontrolle über das Rad verlor und nach links stürzte. Eine Zeugin alarmierte den Rettungsdienst, der die ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:16

    POL-PB: #LEBEN: Geschwindigkeitskontrollen der Woche

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Auch in dieser Woche führte der Verkehrsdienst der Paderborner Polizei kreisweite Kontrollen durch. Herausragend war ein Sachverhalt von Mittwoch, 06. August. Gegen 18:20 Uhr meldeten zeugen einen Motorradfahrer auf der A33, der statt Motorrad- einen Fahrradhelm trug. Die eingesetzten Polizisten konnten Krad und Fahrer am Rastplatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren