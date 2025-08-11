Polizei Paderborn

POL-PB: Angler ausgeraubt

Salzkotten-Mantinghausen (ots)

(md) m Samstagnachmittag gingen vier Unbekannte einen Angler am Römersee an der Boker Straße in Salzkotten-Mantinghausen körperlich an und beraubten ihn.

Die Täter kamen gegen 15.00 Uhr von beiden Seiten auf den 26 Jahre alten Mann zu, der beim Angeln saß und schlugen ihn ins Gesicht. Zwei der Tatverdächtigen nahmen anschließend Bargeld und Angelwerkzeuge aus dem Rucksack des jungen Mannes an sich, bevor sie ihm erneut ins Gesicht schlugen und flohen. Der junge Mann wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Unbekannten sollen zwischen 30 und 40 Jahren als gewesen sein, mit südländischem Erscheinungsbild. Zudem fuhren sie mit einem auffälligen Wagen davon, einer schwarzen Mercedes S-Klasse mit gelben Bremsklötzen. Der Wagen wirkte getunt und hatte in Lippstädter Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

