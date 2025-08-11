Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Schwerverletzte nach Unfällen

Paderborn (ots)

(CK) - Bei Verkehrsunfällen in Paderborn wurden am Wochenende vier Menschen schwer verletzt.

Am Sonntagvormittag (10.08., 11.05 Uhr) war eine 71-jährige Paderbornerin mit ihrem Pedelec auf der Straße Im Lichtenfelde aus Richtung Waldeyer Weg kommend in Fahrtrichtung Hochstiftstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit dem Dahler Weg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Rennradfahrer aus Verl, der auf dem bevorrechtigten Dahler Weg aus Richtung Dahl kommend in Fahrtrichtung Ludwigsfelder Ring unterwegs war. Beide Unfallbeteiligte, die einen Fahrradhelm trugen, kamen infolgedessen zu Fall und verletzten sich schwer. Mit Rettungswagen wurden sie in Paderborner Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am späten Freitagabend (08.08., 23.20 Uhr) war ein 19-jähriger Hövelhofer mit einem VW Polo auf der Straße Am Schloßgarten unterwegs und beabsichtigte, auf dem dortigen Parkplatz am Hallenbad einzuparken. Dabei verwechselte er nach eigener Aussage jedoch das Ges- mit dem Bremspedal. Infolgedessen fuhr er über die Beine eines 19-Jährigen, der zusammen mit einem 15-jährigen Mädchen am dortigen Bordstein saß. Der schwer verletzte 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die die leicht verletzte 15-Jährige wurde kurze Zeit später von ihrer Mutter dem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt über den Unfall informiert.

Bereits am frühen Freitagnachmittag (08.08., 13.20 Uhr) wurde eine 17-jährige Kradfahrerin bei einem Auffahrunfall schwer verletzt. Die junge Frau war auf der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Hövelhof unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Steinweg beabsichtigt ein vor ihr fahrender 55-jähriger Fordfahrer aus Paderborn nach links abzubiegen. Verkehrsbedingt bremste der Mann an der Einmündung bis zum Stillstand ab. In dieser Situation fuhr die junge Frau nahezu ungebremst auf das Heck des Vorausfahrenden. Infolgedessen stürzte sie und verletze sich dabei schwer. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde die 17-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden; es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bielefelder Straße in Höhe des Unfallorts bis 14.45 Uhr voll gesperrt.

