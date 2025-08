Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 20-Jähriger nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Neukloster/Landkreis Nordwestmecklenburg (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann ist gestern Nacht gegen 03:50 Uhr in Neukloster schwer mit seinem E-Scooter verunfallt. Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen allein unterwegs, als er im Bereich Goethestraße stürzte und sich dabei am Kopf verletzte. Zeugen versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Wie genau es zu dem Sturz gekommen ist, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell