POL-PB: Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Paderborn-Marienloh (ots)

(md) Am Montagmittag, 11. August stießen gegen 13.05 Uhr an der Kreuzung Diebes- und Talleweg in Paderborn-Marienloh ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau schwer.

Ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf dem Talleweg am Mittag in Richtung Diebesweg unterwegs, als er aus ungeklärter mit einer 40-jähriger Radlerin zusammenstieß, die zeitgleich auf dem Diebesweg in Fahrtrichtung Schloss Neuhaus fuhr. Diese stürzt seitlich und verletzt sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die einen Fahrradhelm trug, in ein Paderborner Krankenhaus.

Der Diebesweg war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt, weiterhin entstand Sachschaden.

