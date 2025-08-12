PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Paderborn-Marienloh (ots)

(md) Am Montagmittag, 11. August stießen gegen 13.05 Uhr an der Kreuzung Diebes- und Talleweg in Paderborn-Marienloh ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau schwer.

Ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf dem Talleweg am Mittag in Richtung Diebesweg unterwegs, als er aus ungeklärter mit einer 40-jähriger Radlerin zusammenstieß, die zeitgleich auf dem Diebesweg in Fahrtrichtung Schloss Neuhaus fuhr. Diese stürzt seitlich und verletzt sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die einen Fahrradhelm trug, in ein Paderborner Krankenhaus.

Der Diebesweg war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt, weiterhin entstand Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:19

    POL-PB: Vier Schwerverletzte nach Unfällen

    Paderborn (ots) - (CK) - Bei Verkehrsunfällen in Paderborn wurden am Wochenende vier Menschen schwer verletzt. Am Sonntagvormittag (10.08., 11.05 Uhr) war eine 71-jährige Paderbornerin mit ihrem Pedelec auf der Straße Im Lichtenfelde aus Richtung Waldeyer Weg kommend in Fahrtrichtung Hochstiftstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit dem Dahler Weg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Rennradfahrer aus ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:15

    POL-PB: Unbekannte schlagen Scheiben an Autos ein

    Kreis PAderborn (ots) - (md) Am Wochenende schlugen Unbekannte an zwei Autos an der Padulus- und Getrud-Gröninger-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus und in Paderborn die Scheiben ein und flohen in unbekannte Richtung. Unbekannte hatten an einem Nissan, der an der Padulusstraße stand, zwischen Samstag, 09. August und Sonntagmorgen, 10. August, 06.30 Uhr, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und Papiere und Bargeld ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:07

    POL-PB: Angler ausgeraubt

    Salzkotten-Mantinghausen (ots) - (md) m Samstagnachmittag gingen vier Unbekannte einen Angler am Römersee an der Boker Straße in Salzkotten-Mantinghausen körperlich an und beraubten ihn. Die Täter kamen gegen 15.00 Uhr von beiden Seiten auf den 26 Jahre alten Mann zu, der beim Angeln saß und schlugen ihn ins Gesicht. Zwei der Tatverdächtigen nahmen anschließend Bargeld und Angelwerkzeuge aus dem Rucksack des jungen Mannes an sich, bevor sie ihm erneut ins Gesicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren