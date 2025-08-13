Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Pkw-Brandstiftung gesucht

Delbrück-Westenholz (ots)

8md) In der Suternstraße in Delbrück geriet am Mittwoch, 13. August gegen 02.56 Uhr ein Pkw in Brand. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Zeugen meldeten in der Nacht einen brennenden Ford, der im Hof eines Mehrfamilienhauses an der Suternstraße geparkt war. Die 19-jährige Besitzerin war ebenfalls durch Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht worden. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr das Auto bereits gelöscht. Es entstand Sachschande im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell