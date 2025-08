Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Tiefladers samt Radlader

St. Wendel (ots)

Am Samstagmorgen rutschte ein Tieflader samt Radlader auf der Landstraße 323 zwischen Leitzweiler und Theley in den Straßengraben. Die Bergung sollte am Montagmorgen mittels Kran erfolgen. Die Gefahrenstelle wurde für den fließenden Verkehr entsprechend mittels Warnbaken abgesichert. Am Sonntagmorgen mussten Verantwortliche der Bauunternehmung aus Illingen feststellen, dass sowohl Tieflader als auch Radlader durch bislang unbekannte Personen aus dem Graben geborgen und entwendet wurden. Beim derzeitigen Ermittlungsstand muss von einem Diebstahl ausgegangen werden. Demnach müsste der Tatzeitraum zwischen Samstagabend 18:30 Uhr und Sonntagmorgen 11:00 Uhr liegen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen weißen 10,5to Überfahrtieflader der Marke Blomenröhr und einen gelben Kompaktradlader der Marke Komatsu, Typ WA80M. Am Hubgerüst des Radladers befindet sich die betriebsinterne Nummer 220. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 95.000 Euro.

Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851 / 898 - 0

