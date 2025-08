Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Namborn-Hirstein

Namborn-Hirstein (ots)

Am 2.8.2025 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Birkenfelder Straße in Namborn-Hirstein. Vor dem Anwesen Hausnummer 46 kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der flüchtige verlor an der Unfallstelle den rechten Außenspiegel, sowie eine Radkappe. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizeiinspektion St.Wendel nimmt Hinweise unter 06851/898-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell