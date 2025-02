Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach zu: Tötungsdelikt in Schrievers - Tatverdächtiger (24) gefasst

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 5. Februar, meldeten Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach die Einrichtung einer Mordkommission, nachdem am Dienstagabend, 4. Februar, ein 20-Jähriger tot in seiner Wohnung an der Straße Morr aufgefunden worden war.

Eine am Mittwoch durchgeführten Obduktion bestätigte, dass ein Gewaltverbrechen vorlag.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Mönchengladbach führten zwischenzeitlich zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Bekannten des Opfers. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten gestern um 21.40 Uhr zur Festnahme des Mannes am Stuttgarter Hauptbahnhof. Beamte eines mobilen Einsatzkommandos der Landespolizei Baden-Württemberg führten die Festnahme durch, unterstützt von Einsatzkräften der dortigen Bundespolizeiinspektion.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Stuttgart übergaben den Tatverdächtigen noch im Laufe der vergangenen Nacht an Einsatzkräfte der Mordkommission. Am frühen Morgen erreichten diese mit dem 24-Jährigen das Polizeigewahrsam in Mönchengladbach.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wird beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen stellen. Er wird im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt.

Unterdessen dauern die Ermittlungen, insbesondere zur Motivlage, an. (et)

