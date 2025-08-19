Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrolle über Motorrad verloren

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sozusagen mit einem "blauen Auge" sind eine Motorradfahrerin und ihr Sozius am Montagnachmittag auf der B48 davongekommen. Die 35-jährige Frau und der 33-jährige Mann waren mit ihrer Maschine auf dem Weg in Richtung Waldleiningen, als die Fahrerin die Kontrolle über die Kawasaki verlor und stürzte.

Glück im Unglück: Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Der Rettungsdienst wurde vorsorglich hinzugezogen, konnte aber bei beiden keine Verletzungen feststellen. Als Grund für den Unfall gab die 35-Jährige an, dass ihr "plötzlich schwarz vor Augen" geworden sei. Die Ursache dafür ist unklar.

An dem Motorrad dürfte allerdings Totalschaden entstanden sein. Die Schadenshöhe wird auf 6.000 Euro geschätzt. |cri

