PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wie kam es zum Streit?

Kaiserslautern (ots)

Unterschiedliche Angaben haben die Beteiligten einer Auseinandersetzung in der Friedrichstraße am Montagnachmittag gemacht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die gegen 14 Uhr etwas beobachtet haben.

Nachdem die telefonische Meldung einging, dass sich zwei Männer prügeln würden, rückte eine Streife aus. Als die Beamten vor Ort ankamen, war der Streit allerdings schon beendet. Die beiden 42 und 65 Jahre alten Männer beschuldigten sich gegenseitig, den jeweils anderen zuerst attackiert zu haben. Beide "Streithähne" trugen Verletzungen davon und wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Eine genaue Klärung der Abläufe war bislang nicht möglich. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 14:24

    POL-PDKL: Ärgerliche Überraschung nach dem Urlaub

    Kaiserslautern (ots) - Eine ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub erlebt: Ihr Auto, das während ihrer Abwesenheit in der Kantstraße in Höhe des Hauses Nummer 36 stand, wurde in der Zwischenzeit von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Am Montagabend entdeckte die Nutzerin die Beschädigungen auf der Beifahrerseite des Hyundai Tucson: Kotflügel und ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:49

    POL-PDKL: 23-Jähriger legt sich mit Ordnungshütern an

    Kaiserslautern (ots) - Ein junger Mann aus dem Donnersbergkreis hat sich am Montagnachmittag zuerst mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Kaiserslautern und dann mit der Polizei angelegt. Auf den 23-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung zu. Der Mann war gegen 17 Uhr Kräften des Vollzugsdienstes auf dem Willy-Brandt-Platz aufgefallen, weil er ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:47

    POL-PDKL: Geparkten Mazda gestreift und weitergefahren

    Kaiserslautern (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Montag aus dem Benzinoring gemeldet worden. Beschädigt wurde ein roter Mazda 3, der am Vormittag zwischen 9.50 und 11.10 Uhr in Höhe des Einmündungsbereichs zur Siegfriedstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Als der Fahrzeughalter kurz nach 11 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden im Heckbereich sowie am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren