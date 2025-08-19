Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wie kam es zum Streit?

Kaiserslautern (ots)

Unterschiedliche Angaben haben die Beteiligten einer Auseinandersetzung in der Friedrichstraße am Montagnachmittag gemacht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die gegen 14 Uhr etwas beobachtet haben.

Nachdem die telefonische Meldung einging, dass sich zwei Männer prügeln würden, rückte eine Streife aus. Als die Beamten vor Ort ankamen, war der Streit allerdings schon beendet. Die beiden 42 und 65 Jahre alten Männer beschuldigten sich gegenseitig, den jeweils anderen zuerst attackiert zu haben. Beide "Streithähne" trugen Verletzungen davon und wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Eine genaue Klärung der Abläufe war bislang nicht möglich. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

