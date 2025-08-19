PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Dieb nutzt unbeobachteten Moment aus

Kaiserslautern (ots)

Der Inhalt einer Sporttasche lockte am späten Sonntagnachmittag in der Glockenstraße Langfinger an. Wie ein 57-Jähriger den Polizeibeamten mitteilte, legte er gegen 17 Uhr in seinem Hausflur seine Tasche ab, um sein Fahrrad zu holen. Der Täter nutzte den unbeobachteten Moment aus und griff zu. Als Beute konnte der Unbekannte den Geldbeutel des Mannes samt Inhalt verzeichnen. Der Bestohlene konnte den mutmaßlichen Dieb noch bei seiner Flucht beobachten. Laut der Beschreibung handelte es sich um einen Mann, der zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß ist. Er hatte graues Haar und trug eine kurze Jeans sowie eine schwarze Steppweste. Insgesamt machte der Täter einen ungepflegten Eindruck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem ist der Mann aufgefallen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

