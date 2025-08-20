POL-PDKL: Streit auf dem Bahnhofsvorplatz

Kaiserslautern (ots) - Am Montagmorgen kam es in der Straße Opelkreisel zu einem Unfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Wie bisher bekannt ist, übersah ein 27-jähriger Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Einsiedlerhof einen Mann auf einem Elektroroller. Zeugen teilten der Polizei mit, dass vor dem Wagen zunächst ein Lkw fuhr. Als der Brummifahrer erkannte, dass ein Rollerfahrer über einen Fußgängerübergang ...

mehr