Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Streit auf dem Bahnhofsvorplatz
Kaiserslautern (ots)
Wegen einer Auseinandersetzung auf dem Guimarães-Platz alarmierten Passanten am Dienstagmittag die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten auf vier alkoholisierte Personen, die in einen Streit verwickelt waren. Nach Angaben der Gruppe sei es jedoch nicht zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die drei Männer und eine Frau erhielten einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen, dem sie, ohne Widerspruch, folgten. |elz
