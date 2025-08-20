Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtiger macht sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist am späten Montagabend in der Spicherer Straße aufgefallen. Zeugen beobachteten, wie sich der Unbekannte an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte. Vermutlich prüfte er, ob die Autos unverschlossen waren. Er ist etwa 1,80 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt und hat kurze blonde Haare. Der Mann war mit einem roten Oberteil und einer beigen Hose bekleidet. Personen, denen der Verdächtige ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

