Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autofahrer flieht vor Polizei und gefährdet Fußgänger

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Dienstagabend flüchtete kurz vor Enkenbach ein Fahrzeug vor der Polizei. Hierzu kam es, als eine Polizeistreife gegen 17:30 Uhr auf der Landstraße 382 auf einen vor ihr fahrenden Pkw aufschloss. Offenbar vermutete der Fahrer, dass er gleich kontrolliert werden würde, und gab daraufhin Gas. Der Flüchtende fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Seitenstraßen. Hierbei gefährdete er auch einen Fußgänger mit zwei Kindern. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Mannes brachen die Ordnungshüter die Verfolgung unmittelbar ab. Durch weitere Ermittlungen konnte das gesuchte Fahrzeug wenig später an der Wohnanschrift des Halters aufgefunden werden. Der Besitzer stritt ab, den Wagen gefahren zu sein. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell