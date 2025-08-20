Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kirchenhüter bedroht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Bedrohung meldete sich am Dienstagvormittag ein Kirchenhüter aus der Stiftskirche. Laut seinen Angaben sprach er gegen 11:55 Uhr einen Unbekannten an, der sich in der Kirche aufhielt und dort Klavier spielte. Als dem alkoholisierten Mann das Musizieren untersagt wurde, reagierte er aggressiv und begann, den 81-Jährigen zu bedrohen. Dem Begleiter des Unruhestifters gelang es, diesen zu beruhigen. Im Anschluss verließen beide das Gotteshaus in unbekannte Richtung. Laut dem Senior hatte der Mann eine dunklere Hautfarbe und war zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er war ungefähr 1,73 Meter groß und trug ein dunkelbraunes, kurzärmliges Oberteil. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell