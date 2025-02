POL-WAF: Warendorf-Sendenhorst. Ohne Führerschein mit Pkw unterwegs

Warendorf (ots) - Am Dienstag (11.02.2025) um 13.40 Uhr kam es in Warendorf auf der B 475 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Sassenbergerin schwer verletzt wurde. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstrasse in Richtung Westkirchen. Sie hielt am rechten Fahrbahnrand an. Ein 51-Jähriger aus Ennigerloh befuhr die Straße ebenfalls in Richtung Westkirchen. Als er am Auto der Sassenbergerin vorbei fahren ...

