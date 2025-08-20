PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Vor Kontrolle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntag, 10. August, flüchtete ein Rollerfahrer vor der Polizei. Das Zweirad fiel den Beamten gegen 17 Uhr in der Nähe des Schwimmbads auf, da das Gefährt kein Nummernschild hatte. Als der Roller kontrolliert werden sollte, beschleunigte der Fahrer und machte sich über einen Feldweg in Richtung Autobahn aus dem Staub. Nach einer kurzen Verfolgung verloren die Polizisten den Motorroller in der Nähe der Unterführung der Bundesautobahn 6 aus den Augen (wir berichteten: https://s.rlp.de/E1zg5wo). Anschließende Ermittlungen führten die Ordnungshüter zu dem Halter des Gefährts. Dieser bestritt, den Roller gefahren zu sein. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, insbesondere einen Mann, der sich während der Verfolgung mit seinem Hund und einem Kind auf dem Feldweg befand und sich in Sicherheit bringen musste. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

