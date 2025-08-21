Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto gerät in Brand

Kaiserslautern (ots)

In der Ludwigshafener Straße hat am Mittwochmorgen ein Auto gebrannt. Die Meldung aus dem Bereich "Schweinsdell" ging gegen 6.45 Uhr über Notruf ein. Beim Eintreffen der Streife vor Ort hatte die Feuerwehr den Brand bereits erfolgreich bekämpft. Am Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein. Es wurde abgeschleppt.

Nach Angaben des Fahrzeughalters dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell