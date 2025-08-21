PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Auffällige E-Scooter-Fahrer

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Mehrere E-Scooter-Fahrer sind bei Verkehrskontrollen am Mittwoch im Stadtgebiet sowie im Landkreis aufgefallen - aus verschiedenen Gründen.

Weil an seinem Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, fiel ein Mann am Vormittag in Otterbach auf. Als die Polizeibeamten den Fahrer in der Lauterstraße anhielten und einer Kontrolle unterziehen wollten, machte der 73-Jährige keine Angaben. Ihm wurde erklärt, dass gegen ihn nun wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt wird. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und lediglich das Schieben des Rollers gestattet.

In Enkenbach-Alsenborn wurden Polizeibeamte am Nachmittag in der Hauptstraße auf einen Rollerfahrer aufmerksam und stoppten ihn. Während der Kontrolle gab der 48-Jährige zu, einen Joint geraucht zu haben. Sein Verhalten bestätigte drogentypische Auffälligkeiten. Der Mann musste die Streife zur Dienststelle begleiten und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein E-Scooter wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Am frühen Abend bat eine Streife in Kaiserslautern in der Hellmut-Hartert-Straße einen E-Scooter-Fahrer zur Kontrolle, weil an seinem Gefährt noch ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr angebracht war. Darauf angesprochen, konnte der 31-jährige Mann keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen. Auf ihn kommt deshalb eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Gegen 20.15 Uhr zog der Fahrer eines Elektrorollers in der Fruchthallstraße die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich. Der Grund: Beim Anblick des Polizeifahrzeuges machte er postwendend kehrt, stieg nach der nächsten Häuserecke ab und lief zu Fuß davon. Die Beamten konnten den 21-Jährigen dennoch einer Kontrolle unterziehen. Er räumte ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde auch eine weitere Portion davon gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der junge Mann zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Er muss wegen Fahrens unter Drogeneinfluss mit einer Anzeige rechnen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

