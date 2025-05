Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigungen durch Graffiti auch in Bexhövede - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Bexhövede. In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Sachbeschädigungen durch Graffiti in Loxstedt-Bexhövede. Gebäude, Unterstände und Schaltanlagenhäuschen der Stromversorgung wurden in den Straßen Wasserwerkstraße, Lindenallee und Am Walde beschmiert. Auffällig sind die Schriftzeichen "RACE". Die letzten Taten haben sich am vergangenen Wochenende ereignet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Loxstedt (Telefon 04744 731660) zu melden.

