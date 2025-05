Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisierte Fahrzeugführerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Führerschein beschlagnahmt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Cappel. Am Montagabend (19.05.2025) gegen 20:30 Uhr wurde ein Verkehrsunfall im Cappeler Niederstrich gemeldet. Ein PKW sei mit einem Leitpfosten und einem Straßenbaum kollidiert. Als die Beamten des Kommissariats Geestland an der Unfallstelle ankamen, konnte lediglich der Halter des verunfallten VW Golf festgestellt werden. Die 28-jährige Unfallverursacherin aus Spieka hätte dringende private Termine, deswegen würde er für Sie an der Unfallstelle warten.

Nach der Unfallaufnahme konnte die Verursacherin an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Stark alkoholisiert mit über 1,5 Promille. Die Dame begleitete die Beamten ins Krankenhaus, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie erwartet nicht nur ein Verfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung, sondern auch wegen Unfallflucht.

