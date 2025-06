POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall durch Frontalzusammenstoß

Wittlich (ots) - In der Zeit vom 13.06.2025 bis 16.06.2024 wurde das Fahrrad einer Schülerin des Cusanus Gymnasium in Wittlich durch unbekannte Täter entwendet und im Anschluss, mutwillig beschädigt, in der Nähe der Schule, zurückgelassen. Die Täter haben versucht das Schloss zu durchtrennen, der Vorderreifen wurde gestohlen. Die Schülerin hatte ihr Fahrrad auf dem Fahrradständer, der sich auf dem Schulgelände ...

mehr