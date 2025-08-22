Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußstreife in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Fußstreife in der Innenstadt haben Mitarbeiter des Haus des Jugendrechts am Donnerstag mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zwischen 12.30 und 15.45 Uhr waren die Beamten im Kernstadtbereich unterwegs und nahmen dabei auch die Bereiche rund um die Mall und das Rathaus sowie die Fußgängerzone unter die Lupe.

Insgesamt kontrollierten sie in dieser Zeit 13 Personen, die ihnen aus unterschiedlichen Gründen auffielen. In sieben Fällen stellten sie - insbesondere bei Jugendlichen - sogenannte Vapes sicher. Sechs davon wurden direkt vernichtet, weil sie nicht zulässig waren. Außerdem wurden gegen zwei Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil sie Tabak an Minderjährige abgegeben hatten.

Sozusagen "nebenbei" ahndeten die Einsatzkräfte noch drei Verkehrsverstöße, weil sie beobachten konnten, wie Fahrzeugführer das Rotlicht an der Ampel ignorierten und einfach weiterfuhren, beziehungsweise noch schnell passieren wollten, obwohl das Lichtzeichen bereits von Gelb auf Rot umgesprungen war. |cri

