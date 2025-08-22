PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußstreife in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Fußstreife in der Innenstadt haben Mitarbeiter des Haus des Jugendrechts am Donnerstag mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zwischen 12.30 und 15.45 Uhr waren die Beamten im Kernstadtbereich unterwegs und nahmen dabei auch die Bereiche rund um die Mall und das Rathaus sowie die Fußgängerzone unter die Lupe.

Insgesamt kontrollierten sie in dieser Zeit 13 Personen, die ihnen aus unterschiedlichen Gründen auffielen. In sieben Fällen stellten sie - insbesondere bei Jugendlichen - sogenannte Vapes sicher. Sechs davon wurden direkt vernichtet, weil sie nicht zulässig waren. Außerdem wurden gegen zwei Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil sie Tabak an Minderjährige abgegeben hatten.

Sozusagen "nebenbei" ahndeten die Einsatzkräfte noch drei Verkehrsverstöße, weil sie beobachten konnten, wie Fahrzeugführer das Rotlicht an der Ampel ignorierten und einfach weiterfuhren, beziehungsweise noch schnell passieren wollten, obwohl das Lichtzeichen bereits von Gelb auf Rot umgesprungen war. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 16:15

    POL-PDKL: Ladendieb kehrt zum Tatort zurück

    Kaiserslautern (ots) - Dass er offenbar nicht genug kriegen konnte, ist einem Dieb am Mittwoch zum Verhängnis geworden. Der Mann wurde am frühen Nachmittag dabei gesehen, wie er in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße eine Basecap und Zigarettenschachteln aus der Auslage entnahm, einsteckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Es gelang dem Langfinger, das Geschäft unerkannt ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 16:08

    POL-PDKL: Auffällige E-Scooter-Fahrer

    Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Mehrere E-Scooter-Fahrer sind bei Verkehrskontrollen am Mittwoch im Stadtgebiet sowie im Landkreis aufgefallen - aus verschiedenen Gründen. Weil an seinem Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, fiel ein Mann am Vormittag in Otterbach auf. Als die Polizeibeamten den Fahrer in der Lauterstraße anhielten und einer Kontrolle unterziehen wollten, machte der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 15:42

    POL-PDKL: An Ampel aufs Heck des Vordermannes gekracht

    Kaiserslautern (ots) - Mangelnder Sicherheitsabstand kombiniert mit Unaufmerksamkeit dürften die Ursachen eines Unfalls am Mittwochnachmittag in der Ludwigstraße gewesen sein. Gegen 15.30 Uhr musste eine 46-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Lauterstraße ihren VW Tiguan an einer "Rot" zeigenden Ampel stoppen. Der 75-jährige Fahrer des nachfolgenden Mercedes-Benz brachte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren